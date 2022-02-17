МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов четверга выросла на 6%, однако осталась ниже отметки в 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Европа увидела шанс избавиться от российского газа: что ждет "Газпром"

На открытии торгов стоимость мартовских фьючерсов составила 853 доллара. В целом в течение дня цены показывали относительно стабильный рост, который ускорился до 7% за несколько часов до закрытия, но позднее немного ослабел. Максимальный показатель составил 891 доллар за тысячу кубометров, минимальный – 832 доллара. По итогам дня котировки выросли на 6% к расчетной цене среды и составили 872 доллара.

Цены на газ в Европе с конца января демонстрируют сильную волатильность. После достижения в первом месяце года среднего уровня в 995 долларов котировки немного снизились и первые две недели февраля торговались в диапазоне 850-990 долларов, однако 14 февраля резко подскочили выше 1000 долларов, после чего снизились до 920 долларов, а 15 февраля — впервые за полтора месяца — на фоне ослабления геополитических опасений упали ниже 800 долларов. Ценовой минимум на торгах 16 февраля составил 760 долларов.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.