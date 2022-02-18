МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Более 33 миллиардов долларов потребуется на создание экспортных кластеров водорода в России к 2030 году, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на проект Минэнерго. Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году

Отмечается, что ведомство предлагает три сценария развития водородного кластера. Первый — "развитие экспорта водорода", согласно которому Россия будет поставлять за рубеж 2,3 миллиона тонн водорода в год к 2030 году и 9,4 миллиона тонн к 2050 году. Второй — "развитие экспорта и внутреннего рынка" предусматривает те же объемы экспорта при внутреннем потреблении 60 тысяч тонн в 2030 году и 4,4 миллионов тонн к 2050 году водорода.

"Те же параметры по экспорту предусмотрены и в последнем сценарии "развитие экспорта и интенсивное развитие внутреннего рынка". Но к 2050 году внутреннее потребление водорода составит 10 млн тонн (6,6 млн тонн для металлургии и 3,4 млн тонн в производстве удобрений). Для создания экспортных кластеров потребуется $33,4 млрд совокупных инвестиций к 2030 году", — уточняет издание.

Добавляется, что Минэнерго предполагает создание пяти кластеров: Ямал, Восточная Сибирь, Якутия, Сахалин, Северо-Запад. И все проекты, кроме Сахалина, Ямала и Якутии будут убыточными.

Также в газете уточнили, что Минэнерго оценило мировой спрос на российский водород в 9,5 млн тонн к 2030 году. Также издание отмечает, что, по мысли министерства, экспорт водорода должен частично заменить в структуре экономики и доходах бюджета экспорт нефти, который, по сценарию Международного энергетического агентства, может сократиться.