МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. По данным операторов ГТС, заявки на транзит российского газа через Украину в пятницу держатся на январском минимуме, а реверсные поставки из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" скорректировались в сторону уменьшения. ЕС закупил рекордный объем СПГ из США в 2021 году

Согласно данным "Оператора ГТС Украины", текущие заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ на пятницу составляют 49,15 миллиона кубометров. В четверг они были на уровне 50,61 миллиона, в среду фактический транзит газа из РФ составил 53,48 миллиона кубов.

Транзит газа из РФ через Украину в январе резко упал, в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров в сутки). С конца января "Газпром" увеличил прокачку, однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров. С прошлой недели украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня.

Согласно информации немецкой Gascade, реверс газа по "Ямал-Европе" сохраняется — физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом он скорректировался после небольшого роста днем ранее и сейчас составляет около 115 тысяч кубометров в час.

Также сообщается, что отопительный сезон в Европе подходит к заключительной фазе, а погода при этом остается мягкой. По данным Meteomatics, на следующей неделе температура воздуха в Западной Европе будет колебаться вокруг аномально высоких отметок. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии в понедельник составила 16,7%, во вторник — 20,8%, в среду — 28,6%, в четверг — 27,8%, следует из данных Wind Europe.