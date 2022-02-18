БАКУ, 18 фев — ПРАЙМ. Азербайджан в 2021 году увеличил экспорт сжиженного природного газа в 1,7 раза, доходы от продажи СПГ другим странам возросли в 4,5 раза, до 22,75 миллиона долларов, сообщает агентство АПА со ссылкой на данные Государственного комитета статистики. "Ямал СПГ" увеличил производство на 4% в 2021 году

"Азербайджан в прошлом году экспортировал 69 268,1 тонны сжиженного газа, что в 1,7 раза больше показателя 2020 года. При этом выручка страны от зарубежных поставок сжиженного газа в 2021 году составила 22 748,8 тысячи долларов США, что в 4,5 раза больше прошлогоднего показателя", — говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что в 2020 году Азербайджан экспортировал 40 253,7 тонны сжиженного газа, что на 23,9% меньше показателя 2019 года. Доходы составили 5,03 миллиона долларов, в годовом выражении этот показатель снизился на 58,5%.