МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Россия будет увеличивать поставки угля в Китай, проект межправительственного соглашения между странами предусматривает увеличение экспорта этого сырья в КНР до 100 миллионов тонн, рассказал директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников. Россия увеличила экспорт угля, алюминия и черных металлов в 2021 году

"Сейчас находится в разработке межправсоглашение с Китайской Народной Республикой, там стоит цифра 100 миллионов (тонн — ред.)", — сказал он в ходе конференции "Argus Уголь России 2022. СНГ и глобальные рынки".

В конце прошлого года он сообщал, что в 2021 году экспорт угля в Китай будет порядка 52 миллионов тонн.