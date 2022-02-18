В Минэнерго России рассказали об увеличении поставок угля в Китай
В Минэнерго сообщили, что Россия планирует нарастить поставки угля в Китай до 100 миллионов тонн
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Россия будет увеличивать поставки угля в Китай, проект межправительственного соглашения между странами предусматривает увеличение экспорта этого сырья в КНР до 100 миллионов тонн, рассказал директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников.
"Сейчас находится в разработке межправсоглашение с Китайской Народной Республикой, там стоит цифра 100 миллионов (тонн — ред.)", — сказал он в ходе конференции "Argus Уголь России 2022. СНГ и глобальные рынки".
В конце прошлого года он сообщал, что в 2021 году экспорт угля в Китай будет порядка 52 миллионов тонн.
https://1prime.ru/energy/20220218/836095424.html
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