МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Спрос на уголь в странах Северо-Западной Европы в ближайшие годы останется высоким, что благоприятно скажется на экспорте этого сырья из РФ, считает редактор Coal Daily International международного ценового агентства Argus Алекс Такре. В Минэнерго России рассказали об увеличении поставок угля в Китай

"Начиная с октября 2021 года рынок обнаружил очень серьезную выгоду в плане работы именно на угле для генерации, даже в горизонте 2024 года. Это означает, что спрос на уголь как топливо для генерации в Северо-Западной Европе должен оставаться весьма сильным на ближайшие годы. Соответственно, покупатели будут стремиться заручиться гарантией поставки определенных объемов, в том числе будут актуальны поставки российского угля в Европу", — сказал он в ходе конференции "Argus Уголь России 2022. СНГ и глобальные рынки".

По его словам, при текущих достаточно высоких ценах на газ для европейской генерации экономически более выгодно использовать для работы именно уголь. "Если рынок газа дефицитен — будет очень востребован уголь", — добавил он.

Среди причин роста спроса на уголь в Европе Такре также назвал отказ странами от использования атомной генерации.

"Прежде всего это касается Германии. В 2022 году по сравнению с 2020 годом они снизили (установленную мощность атомной генерации — ред.) вдвое. Три реактора, которые работают в Германии будут выведены из эксплуатации к концу этого года, далее немцы к мирному атому обращаться более не планируют. Скорее всего, это также сыграет на руку более активному спросу на уголь, и в этом году и в следующем", — считает эксперт.