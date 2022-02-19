МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Газопровод "Дружба" горит в Луганске после мощного взрыва, передает корреспондент РИА Новости. Власти ДНР объявили об организации выезда населения республики в Россию

"Луганскгаз" сообщил, что аварийные бригады выехали в район газопровода в Малую Вергунку после звонков о пожаре.

"В 00:10 19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки, аварийные бригады ГУП "Луганскгаз" выехали на место инцидента", — заявили журналистам в "Луганскгаз".