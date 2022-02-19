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В Луганске после мощного взрыва загорелся газопровод "Дружба"
Энергетика
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Газопровод "Дружба" горит в Луганске после мощного взрыва, передает корреспондент РИА Новости. "Луганскгаз" сообщил, что аварийные бригады выехали в район газопровода в Малую... ПРАЙМ, 19.02.2022
энергетика, новости, газ, лнр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Газопровод "Дружба" горит в Луганске после мощного взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
"Луганскгаз" сообщил, что аварийные бригады выехали в район газопровода в Малую Вергунку после звонков о пожаре.
"В 00:10 19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки, аварийные бригады ГУП "Луганскгаз" выехали на место инцидента", — заявили журналистам в "Луганскгаз".