МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в этом году вряд ли снизятся, участники рынка ожидают сохранения стоимости "голубого топлива" на уровне 800 долларов за тысячу кубометров, сказала РИА Новости старший консультант VYGON Consultant Екатерина Колбикова. СМИ: Еврокомиссия намерена требовать минимальный запас газа от стран ЕС

Данные лондонской биржи ICE свидетельствуют, что цены фьючерсов на газ с поставкой как в марте текущего года, так и в первом квартале следующего — на одном уровне. Их стоимость к закрытию торгов пятницы составила почти 835 и 820 долларов.

"В текущем году ожидать снижения цен не стоит: участники форвардного рынка предвидят сохранение цены на газ в Европе на уровне 800 долларов за тысячу кубометров вплоть до начала весны 2023 года", — отмечает она.

Ограниченное увеличение среднегодовых производственных мощностей (на 14 миллиардов кубометров) в совокупности с высоким предъявляемым спросом на газ в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе на рынке СПГ могут привести к развитию дефицита. Это усилит конкуренцию за газ и таким образом будет подстёгивать рост европейских спотовых цен, считает аналитик.

Цены на газ в Европе с конца января демонстрируют сильную волатильность. После достижения в первом месяце года среднего уровня в 995 долларов котировки немного снизились и первые две недели февраля торговались в диапазоне 850-990 долларов, однако 14 февраля резко подскочили выше 1000 долларов, а 15 февраля — впервые за полтора месяца — на фоне ослабления геополитических опасений упали ниже 800 долларов.

Отопительный сезон в Европе в целом завершается — потребление газа будет несколько снижаться. При этом заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном уровне. На утро 17 февраля она составляла 32%, что на 12,5% ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно отбор продолжается до конца марта.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.