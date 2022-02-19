Дерипаска не смог выяснить у Керри, кто оплатит миру переход на зеленую энергетику
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска рассказал, как попытался выяснить у спецпредставителя президента США по климату Джона Керри, кто оплатит переход мира на зеленую энергетику, но не смог получить внятного ответа.
"Вчера на Мюнхенской конференции по безопасности в Европе попытался поинтересоваться у спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри, понимает ли он, что для обеспечения энергоперехода к новому низкоуглеродному миру необходимо 4 тысячи атомных реакторов, однако для их строительства в глобальном масштабе необходимо от 12 триллионов долларов до 20 триллионов долларов. Кто же должен инвестировать эти средства?" — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
Однако Керри вместо ответа ушел в пространные рассуждения о роли газа в энергопереходе, признав в итоге, что атом поможет миру избежать климатической катастрофы, отметил бизнесмен.
"С деликатной снисходительностью он заявил, что необходимо, конечно, помочь развивающимся странам перепрыгнуть от угля и нефти на экологичные виды энергии. Однако на вопрос: кто должен в это финансово вложиться и доработать технологии, у г-на Керри ответа так и не нашлось", — продолжил Дерипаска.
"Все как обычно: лидерство в климатической повестке на словах и зависимость от лобби ближневосточного и техасского ТЭКа на деле", — резюмировал российский бизнесмен.
Мюнхенская конференция по безопасности началась 18 февраля, в этом году она проходит без участия официальных представителей России.
https://1prime.ru/energy/20220219/836106395.html