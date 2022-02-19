МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска рассказал, как попытался выяснить у спецпредставителя президента США по климату Джона Керри, кто оплатит переход мира на зеленую энергетику, но не смог получить внятного ответа. Зеленский настаивает на введении санкций против России уже сейчас

"Вчера на Мюнхенской конференции по безопасности в Европе попытался поинтересоваться у спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри, понимает ли он, что для обеспечения энергоперехода к новому низкоуглеродному миру необходимо 4 тысячи атомных реакторов, однако для их строительства в глобальном масштабе необходимо от 12 триллионов долларов до 20 триллионов долларов. Кто же должен инвестировать эти средства?" — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Однако Керри вместо ответа ушел в пространные рассуждения о роли газа в энергопереходе, признав в итоге, что атом поможет миру избежать климатической катастрофы, отметил бизнесмен.

"С деликатной снисходительностью он заявил, что необходимо, конечно, помочь развивающимся странам перепрыгнуть от угля и нефти на экологичные виды энергии. Однако на вопрос: кто должен в это финансово вложиться и доработать технологии, у г-на Керри ответа так и не нашлось", — продолжил Дерипаска.

"Все как обычно: лидерство в климатической повестке на словах и зависимость от лобби ближневосточного и техасского ТЭКа на деле", — резюмировал российский бизнесмен.

Мюнхенская конференция по безопасности началась 18 февраля, в этом году она проходит без участия официальных представителей России.