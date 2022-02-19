МЮНХЕН, 19 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает задуматься "об отключении" газопровода "Северный поток 1". Зеленский настаивает на введении санкций против России уже сейчас

"Путин (президент России Владимир Путин — ред.) использует газ в качестве оружия. Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска "Северного потока 2", а также за то, чтобы подумать об отключении "Северного потока 1", — заявил Моравецкий, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Польский премьер предлагает транспортировать газ в страны Евросоюза через Украину. "Украинская газотранспортная система может транспортировать 130 миллиардов кубометров газа. Два "Северных потока" – около 100 миллиардов кубометров. Они могут быть легко заменены", — сказал он.

Ранее группа американских демократов во главе с сенатором Робертом Менендесом внесла законопроект, предполагающий введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации кризиса на Украине. Санкции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.

"Тогда Путин не сможет так легко атаковать Украину, если он будет зависеть от выполнения своих контрактов и прокачки газа через Украину. Так было до запуска "Северного потока 1", — заключил Моравецкий.

При этом он настаивает, что среди санкций, которые в отношении России готовит Евросоюз, обязательно должен находиться "Северный поток 2". "Как минимум "Северный поток 2" должен находиться на столе в качестве части санкционного пакета", — сказал Моравецкий.

Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.