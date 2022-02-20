МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европа в первой половине февраля увеличила импорт сжиженного природного газа на 80%, сообщила РИА Новости старший консультант VYGON Consultant Екатерина Колбикова. Fitch оценило ситуацию с запасами газа в Европе

"За первую половину февраля 2022 года Европа импортировала 8 миллиардов кубометров газа в форме СПГ, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказала она.

Импорт СПГ в Европу по итогам 2022 года может вырасти на 13 миллиардов кубометров — на 12,5% — по сравнению с показателем 2021 года, до 120 миллиардов кубометров, ожидает аналитик.

Колбикова уточнила, что доля российского газа в 2021 году превысила 60% европейского импорта. Всего "Газпром" по итогам прошлого года увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 5,8 миллиарда кубометров — до 185,1 миллиарда кубометров.

"При этом не стоит забывать, что Россия также осуществляет поставки в Европу в форме СПГ, которые составили 19 миллиардов кубометров. В 2022 году, скорее всего, речь пойдет о меньших объемах из-за складывающейся менее привлекательной контрактной цены "Газпрома" по сравнению с ценами на СПГ из США", — добавила она. Однако вряд ли доля российского газа упадет ниже 50%, считает аналитик.

Что касается США, то их доля в европейском импорте СПГ может вырасти с 28% в 2021 году до 35% в 2022 году, так как вплоть до октября, вероятно, для поставщиков американского СПГ более премиальным будет не Азиатско-Тихоокеанский, а европейский регион.

Европа может быть более привлекательным рынком сбыта для американских поставщиков сжиженного природного газа во II-III кварталах, особенно в апреле, когда в регионе начнется сезон закачки газа в подземные хранилища, уверена Колбикова.

Это связано с тем, что затраты на морской транспорт СПГ из США в АТР почти на один доллар за МБТЕ выше, чем в Европу, тогда как азиатская премия за этот период (II и III квартал 2022 года) будет минимальной — всего 0,3 доллара за МБТЕ, уточнила Колбикова. Это станет причиной продолжения наращивания поставок американского СПГ в Европу до тех пор, пока азиатская премия не вернется будущей осенью-зимой вместе с сезонным ростом спроса.