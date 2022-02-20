АЛМА-АТА, 20 фев — ПРАЙМ. Казахстанские власти намерены расторгнуть контракты с недропользователями, не в полной мере выполняющими свои обязательства, сообщила пресс-служба правительства республики. В Казахстане хотят существенно повысить налог на майнинг

Согласно пресс-релизу, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел совещание по вопросу ревизии месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья. В сообщении отмечается, что правительство ведет системную работу по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям.

"Так, в ходе проведенного анализа уполномоченными органами выявлено 148 контрактов по твердым полезным ископаемым и 27 контрактов по углеводородному сырью с низким исполнением обязательств. В рамках соответствующей дорожной карты планируется определить контракты и лицензии, по которым будут направлены соответствующие уведомления о расторжении", — говорится в пресс-релизе.

По информации пресс-службы, месторождения будут выставлены на аукцион с целью передачи новым инвесторам.

В сообщении отмечается, что предоставление права недропользования на аукционе дает равную возможность для участия в нем всех заинтересованных инвесторов.