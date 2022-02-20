МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Правительство Чехии планирует объявить тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны) в течение ближайших недель, его победитель должен быть выявлен в 2024 году, а испытательные работы на новом блоке должны начаться не позднее 2036 года, сообщил в воскресенье премьер Петр Фиала. Westinghouse сможет обеспечить топливом все 13 энергоблоков АЭС Украины

"Правительство готово объявить тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" в течение ближайших недель с тем, чтобы его победитель был определен в 2024 году. Испытательные работы на новом блоке должны начаться не позднее 2036 года. АЭС играют для нас очень важную роль, они вырабатывают около 40% всей электроэнергии в республике", — сказал Фиала, выступая по Чешскому ТВ.

По словам премьера, долгое время строительство нового энергоблока откладывалось из-за неопределенности с его финансированием. Теперь стало окончательно ясно, что это полностью возьмет на себя государство. Предполагается, что стоимость сооружения блока составит около 6 миллиардов евро. Но ряд независимых экспертов ставит такую цену под сомнение.

Основываясь на международной опыте последних лет, они полагают, что стоимость строительства блока будет, как минимум, в два раза выше.

"Правительство республики, согласно подготовленным договорам, будет иметь возможность в любой момент вмешаться в процесс строительства, прежде всего, в интересах безопасности. Нынешняя международная ситуация подтверждает, что пустить в данный проект фирмы Китая или России было бы экстремальным риском", — сказал премьер.

Заявки для участия в тендере еще в начале 2018 года подали российская госкорпорация "Росатом", американо-канадская компания Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF и южнокорейская KHNP.

В конце сентября 2021 года в Чехии был принят так называемый "низкоуглеродный закон", который, кроме прочего, предусматривает исключение фирм России и Китая из числа потенциальных участников строительства нового энергоблока на АЭС "Дукованы". Представители правительства аргументировали данное решение соображениями безопасности.

АЭС "Дукованы", построенная по советским проектам и запущенная в 1985-1987 годах, имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. Вторая чешская АЭС, "Темелин" (на юго-западе страны), также построена по советским проектам и запущена в 2002 году. Она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт. Топливо для обеих станций поставляет российская госкорпорация "Росатом".

Ранее, 12 февраля, Фиала сообщил о том, что кабмин планирует также построить два новых энергоблока на АЭС "Темелин".