МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Дефицит сжиженного природного газа из-за разрыва между спросом и предложением может возникнуть к середине 2020-х годов, сообщает Shell.

"В середине текущего десятилетия ожидается разрыв между спросом на СПГ и его предложением, что ставит вопрос о необходимости дополнительных инвестиций для увеличения предложения и удовлетворения растущего спроса на СПГ, особенно в странах Азии", — говорится в пресс-релизе Shell, который посвящен ежегодному прогнозу развития рынков СПГ.

Отмечается, что в октябре прошлого года цены достигли рекордно высокой отметки. Резкий скачок до исторических максимумов был вызван тем, что Европа, где запасы газа упали до исторически низкого уровня, пыталась обеспечить поставки СПГ для удовлетворения зимнего спроса на газ, говорится в релизе. Эта волатильность подчеркивает необходимость более стратегического подхода к обеспечению бесперебойных поставок газа для избежания резких скачков цен в будущем, уверены в Shell.

"Прошедший год стал наглядным доказательством критически важной роли природного газа и СПГ в обеспечении различных регионов энергией, необходимой для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса", — отмечает директор Shell по газовому бизнесу, возобновляемым источникам энергии и энергетическим решениям Ваэль Саван, слова которого приводятся в релизе.

Кроме того, СПГ может сыграть ключевую роль в дальнейшем продвижении использования возобновляемой энергии и стать резервным энергоносителем в случае перебоев с поставками энергии, считают аналитики Shell. Они привели в пример увеличение импорта сжиженного природного газа в Бразилии: в прошлом году она увеличила объём закупок СПГ втрое — до более 7 миллионов тонн. Это было вызвано тем, что устойчивая засуха привела к снижению выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях.

"Успех в сокращении выбросов от природного газа и в разработке экологически чистых решений поможет СПГ исполнить эту роль. В 2021 году активизировались усилия по декарбонизации производственно-сбытовой цепочки СПГ, а в отрасли было объявлено о нескольких инвестиционных проектах по сокращению выбросов", — заключается в пресс-релизе.