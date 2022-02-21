МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр углеводородов и энергетики Боливии Франклин Ортис на полях внеочередной министерской встречи форума стран-экспортёров газа представили проект сотрудничества в нефтегазовой сфере, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"Нами подготовлен проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Ожидаем обсуждения документа в рамках предстоящего 3-го заседания межправительственной Российско-Боливийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в этом году", – сообщил Шульгинов.

По словам министра энергетики РФ, проект даст почву для реализации совместных проектов по геологической разведке, добыче, транспортировке, переработке, очистке, хранению и реализации нефти и газа на территории Боливии.

Помимо этого добавляется, что энергетическое сотрудничество России и Боливии имеет существенные перспективы в части развития атомной энергетики и научно-технического потенциала. Так, в данный момент продолжается сооружение в Боливии Центра ядерных исследований и технологий.

В завершение встречи Шульгинов пригласил боливийскую сторону посетить Мировой энергетический конгресс, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 24 по 27 октября.