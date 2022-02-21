Посол в ФРГ: Москва не имеет отношения к росту цен на газ в Европе
РОСТ ЦЕН НА ЭНЕРГОРЫНКЕ ЕВРОПЫ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ МОСКВЫ, ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЙ ЕВРОКОМИССИИ — ПОСОЛ РФ В ФРГ
https://1prime.ru/energy/20220221/836117838.html
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РОСТ ЦЕН НА ЭНЕРГОРЫНКЕ ЕВРОПЫ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ МОСКВЫ, ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЙ ЕВРОКОМИССИИ — ПОСОЛ РФ В ФРГ
https://1prime.ru/energy/20220221/836117838.html
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