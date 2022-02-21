2022-02-21T15:25:30+03:00

2022-02-21T15:25:30+03:00

2022-02-21T15:25:30+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220221/836117838.html

Посол в ФРГ: Москва не имеет отношения к росту цен на газ в Европе

Энергетика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

РОСТ ЦЕН НА ЭНЕРГОРЫНКЕ ЕВРОПЫ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ МОСКВЫ, ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЙ ЕВРОКОМИССИИ — ПОСОЛ РФ В ФРГ ПРАЙМ, 21.02.2022

энергетика, новости

https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226877.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226877.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226876.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226876.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226875.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226875.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60