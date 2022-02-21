КИЕВ, 21 фев — ПРАЙМ. Корабли с углем для ТЭС и ТЭЦ Украины заходят в украинские порты, несмотря на учения РФ в Черном море, в феврале ожидаются четыре судна, в марте шесть, заявил глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко в понедельник на брифинге.

Ранее Галущенко заявил, что Украина стабильно проходит отопительный сезон.

"Была сложная ситуация с тем, что в Черном море проходят военные учения РФ и были перекрыты водные пути к нашим портам. Но, как мы видим, несмотря на это, например, в эту среду (16 февраля – ред.) прибыл большой корабль на 160 тысяч тонн угля, он уже начинает разгрузку. Были найдены возможности поставок угля. Мы ожидаем еще четыре судна в феврале и шесть судов с энергетическим углем в марте", — сказал Галущенко.

По его словам, страна за счет импорта угля полностью обеспечена топливо для прохождения отопительного сезона.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что страна определила безопасный коридор в Черном море для захода торговых судов в украинские порты из-за учений РФ.