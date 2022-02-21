АЛМА-АТА, 21 фев — ПРАЙМ. Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана совместно с генеральной прокуратурой выявили картельный сговор 44 субъектов рынка сжиженного газа, сообщила пресс-служба ведомства. Правительство Казахстана зафиксирует цены на газ до 1 января 2024 года

Агентство по поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева проводит расследования в отношении 193 розничных автомобильных газозаправочных станций.

"В рамках проверки… установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 44 субъектов рынка", — говорится в сообщении.

В первые дни января жители городов Жанаозен и Актау Мангистауской области, являющейся нефтедобывающим регионом Казахстана, вышли на митинги против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Согласно сообщениям, митингующие требовали снизить цену со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге. По информации из соцсетей, митинги в поддержку протестующих проходят и в соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками, началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ, в страну были направлены коллективные миротворческие силы.

Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 11 января Токаев назначил новое правительство.

Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.