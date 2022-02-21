МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Минэнерго России считает важным решение Еврокомиссии отнести газ к чистым источникам энергии, обеспечивающим энергопереход, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на министерской встрече Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

"Важным является факт включения Еврокомиссией газовой энергетики в качестве переходной в таксономию Евросоюза. Это подчеркивает роль газа как одного из ключевых видов топлива, обеспечивающих энергопереход. Однако данный статус обременен рядом условий, таких как снижение углеродоемкости почти в три раза", — сказал министр.

Шульгинов также заметил, что никакие политические ограничения не должны быть применимы к использованию природного газа в качестве сырья.

Еврокомиссия в начале февраля сообщила, что решила внести в таксономию ЕС дополнительные виды экономической деятельности: газ и атомную энергию. Таксономия призвана помочь инвесторам выбирать для своих вложений более экологически чистые проекты, которые вписываются в общие климатические цели Евросоюза. Таким образом, газ и атомная энергия могут сыграть роль в переходе к углеродной нейтральности, считают в ЕК.

Предложения Еврокомиссии должны оценить Совет стран ЕС и Европарламент. Если возражений не будет, то документ вступит в силу 1 января 2023 года.

Компания "Росатом" также уже положительно оценила это решение Еврокомиссии. А вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на вступление этого норматива в силу в скором времени.