МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "Лукойлу" и "Газпром нефти" создать совместное предприятие на базе "Меретояханефтегаза" в ЯНАО, сообщило ведомство.

"ФАС России удовлетворила ходатайство "Лукойла" и "Газпром нефти" о создании совместного предприятия в Ямало-Ненецком автономном округе. Служба разрешила "Лукойлу" приобрести долю в размере 50% в уставном капитале ООО "Меретояханефтегаз", принадлежащую "Газпром нефти", — говорится в сообщении ФАС.

По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках добычи нефти и газа.

"Лукойл" и "Газпром нефть" договорились о создании совместного предприятия на базе "Меретояханефтегаза", дочерней структуры "Газпром нефти", в сентябре 2021 года. Ядром нового центра добычи станет Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, введённое в эксплуатацию в июне 2021 года.

Сумма сделки по покупке "Лукойлом" у "Газпром нефти" доли в 50% в "Меретояханефтегазе" составляет 52 миллиарда рублей. Ожидается, что сделка по созданию СП будет закрыта во втором квартале 2022 года, после выполнения отлагательных условий, включая получение корпоративных одобрений и согласование с ФАС.