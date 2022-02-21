МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Китай в прошлом году стал самым крупным импортёром сжиженного природного газа в мире, закупил его больше прогнозируемых объёмов — 12 миллионов тонн, сообщил исполнительный вице-президент по энергетическому маркетингу Shell Стив Хилл, представляя прогноз на 2022 год по рынку сжиженного природного газа "Shell LNG Outlook 2022".

"Импорт Китаем СПГ вырос в 2021 году больше, чем прогнозировалось, до 12 миллионов тонн или на 18%", — сказал он.

Рост спроса наблюдался в Китае во многих секторах: строительном, транспортном, особенно — промышленном, подчеркнул Хилл. При этом большую роль в удовлетворении спроса на газ сыграл именно СПГ, а не трубопроводный газ, который Китай закупил пропорционально меньше, отметил он. Рост потребления газа там был сезонным: "голубое топливо" активно использовалось в зимний отопительный сезон, объяснил Хилл.

"Так как Китай имеет намного меньше хранилищ газа по сравнению с Европой или Америкой, во время сезонного спроса он нуждается в более гибких поставках природного газа и СПГ", — отметил он.

Китай в 2021 году потребил примерно пятую часть всего мирового импорта СПГ, который составил 380 миллионов тонн. Причём спотовые закупки (с поставкой в ближайшее время) в Китае продолжают расти и в прошлом году приблизились к 50%, сообщалось в презентации Shell.

Вторым крупнейшим импортёром СПГ в 2021 году стала Япония, за ней последовала Южная Корея, а на четвёртой и пятой строчках расположились Индия и Тайвань.