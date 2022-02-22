МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Власти Японии "с осторожностью" подходят к вопросу возможного введения санкций против России в энергетической сфере, пишет газета "Иомиури" со ссылкой на источники в дипломатических кругах. ВВП Японии вырос хуже прогноза в четвертом квартале

"Что касается возможности санкций в энергетической сфере, то Япония, как и страны "большой семерки", подходит к этому с осторожностью. Это связано с тем, что около 10% сжиженного природного газа импортируется (в Японию – ред.) из России, и если санкции будут введены, это может привести к остановке поставок из России", — отмечается в статье.

Ранее издание со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что власти Японии приступили к согласованию возможных санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, которые могут затронуть экспорт высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта и полупроводников. Кроме этого, источники газеты не исключили возможность санкций в финансовой сфере, однако деталей не привели.

Во вторник глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции заявил, что Токио рассматривает признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса как нарушение суверенитета Украины и международного права.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.