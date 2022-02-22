МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Экспорт угля из России в Европу в 2021 году составил 50,4 миллиона тонн, увеличившись на 10,3% по сравнению с 2020 годом, следует из слов главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова. Минэнерго оценило возможности Европы заменить российский газ на СПГ

"Прирост в прошлом году составил 4,7 миллиона тонн, до 50,4 миллиона тонн", — привел министр цифры в интервью Energy Intelligence, отвечая на вопрос, насколько увеличился экспорт угля из России в Европу.

Экспорт угля из РФ, по предварительный данным, в 2021 году вырос на 7% и составил 227 миллионов тонн, говорил в январе директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников. Из этого объема поставки в АТР в 2021 году составили 129 миллионов тонн, в том числе в Китай — 52 миллиона тонн, в Индию — 6,6 миллиона тонн. На Европу пришлось порядка 50 миллионов тонн.

Добыча угля в 2021 году, по оценкам Минэнерго, выросла на 9% и достигла 439 миллионов тонн.