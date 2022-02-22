2022-02-22T11:30:46+03:00
2022-02-22T11:30:46+03:00
2022-02-22T11:30:46+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220222/836130889.html
Минэнерго не считает, что мировой энергокризис отдалил Россию и Европу
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минэнерго России не считает, что мировой энергокризис, в том числе на европейском газовом рынке, отдалил Россию и Европу в вопросах энергетического сотрудничества, заявил министр... ПРАЙМ, 22.02.2022
энергетика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/41/835944131.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/41/835944131.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/41/835944130.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/41/835944130.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/41/835944118.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83594/41/835944118.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минэнерго России не считает, что мировой энергокризис, в том числе на европейском газовом рынке, отдалил Россию и Европу в вопросах энергетического сотрудничества, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence.
Новость дополняется