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2022-02-22T11:30:46+03:00

2022-02-22T11:30:46+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220222/836130889.html

Минэнерго не считает, что мировой энергокризис отдалил Россию и Европу

Энергетика

Новости

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https://россиясегодня.рф

Минэнерго России не считает, что мировой энергокризис, в том числе на европейском газовом рынке, отдалил Россию и Европу в вопросах энергетического сотрудничества, заявил министр... ПРАЙМ, 22.02.2022

энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60