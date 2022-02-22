МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минэнерго России не считает, что мировой энергокризис, в том числе на европейском газовом рынке, отдалил Россию и Европу в вопросах энергетического сотрудничества, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence.

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