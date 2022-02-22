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2022
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Шольц привал к переоценке ситуации по "Северному потоку-2" из-за Донбасса
Энергетика
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". "В... ПРАЙМ, 22.02.2022
энергетика, новости, газ, северный поток - 2
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 22 фев — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2".
"В связи с актуальным развитием мы должны заново оценить эту ситуацию, между прочим и для "Северного потока 2". Попросил сегодня Минэкономики ФРГ отозвать существующий доклад с анализом энергобезопасности из Федерального сетевого агентства, это звучит технически, но это необходимый административный шаг, чтобы сейчас сертификации газопровода не произошло. Без сертификации "Северный поток 2" не может быть введен в эксплуатацию", — сказал Шольц.
ШОЛЬЦ О МЕРАХ ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ РОССИЕЙ ДНР И ЛНР: СИТУАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАНОВО ОЦЕНЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2"
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