БЕРЛИН, 22 фев — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2".

"В связи с актуальным развитием мы должны заново оценить эту ситуацию, между прочим и для "Северного потока 2". Попросил сегодня Минэкономики ФРГ отозвать существующий доклад с анализом энергобезопасности из Федерального сетевого агентства, это звучит технически, но это необходимый административный шаг, чтобы сейчас сертификации газопровода не произошло. Без сертификации "Северный поток 2" не может быть введен в эксплуатацию", — сказал Шольц.

ШОЛЬЦ О МЕРАХ ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ РОССИЕЙ ДНР И ЛНР: СИТУАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАНОВО ОЦЕНЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2"

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