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2022-02-22T15:03:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220222/836134841.html
Украина ввела санкции против России, включая "Северный поток - 2"
Энергетика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
РАДА УКРАИНЫ ПРИЗВАЛА ВВЕСТИ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ И ЕЕ РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ ЗАМОРОЗКУ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА — 2" И ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ SWIFT — ПРОЕКТ ПРАЙМ, 22.02.2022
энергетика, новости, газ, финансы, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РАДА УКРАИНЫ ПРИЗВАЛА ВВЕСТИ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ И ЕЕ РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ ЗАМОРОЗКУ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА — 2" И ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ SWIFT — ПРОЕКТ