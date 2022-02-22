2022-02-22T15:49:41+03:00
2022-02-22T15:49:41+03:00
2022-02-22T15:49:41+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220222/836135648.html
Nord Stream 2 ждет от регулятора данные по сертификации газопровода
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
NORD STREAM 2 AG ОЖИДАЕТ НАДЛЕЖАЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СЕРТИФИКАЦИИ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2" ОТ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ — КОМПАНИЯ ПРАЙМ, 22.02.2022
энергетика, экономика, новости, газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83404/24/834042438.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83404/24/834042438.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83404/24/834042437.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83404/24/834042437.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83404/24/834042425.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83404/24/834042425.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
NORD STREAM 2 AG ОЖИДАЕТ НАДЛЕЖАЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СЕРТИФИКАЦИИ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2" ОТ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ — КОМПАНИЯ