БЕРЛИН, 22 фев — ПРАЙМ. "Замораживание" "Северного потока 2" наносит ущерб не только России, но и Германии и 12 другим странам ЕС, говорится в совместном заявлении главы комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клауса Эрнста и официального представителя фракции "Левые" по внешней политике Грегора Гизи. ЕС призвал рассматривать "Северный поток - 2" в политической плоскости

""Замораживание" "Северного потока 2" наносит ущерб не только России, но и Германии и двенадцати другим странам ЕС. Цены на энергоносители продолжают неуклонно расти. Интересно, что в плане поставок нефти из России в США мало что изменится", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

Эрнст и Гизи заявили, что конфликт на Украине используется для реализации желания США продать в ЕС дорогой и "вредный для экологии" сжиженный природный газ.

"Давнее желание США продать нам свой дорогой, загрязняющий окружающую среду газ, добытый методом гидроразрыва пласта, и желание партии "Зеленые" отменить "Северный поток 2" реализуются за счет злоупотребления конфликтом (вокруг Украины — ред). Возможно, федеральному правительству следует пересмотреть свою лояльность Соединенным Штатам", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". В Кремле рассказали о политическом влиянии на "Северный поток-2"

Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

Ранее Минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечение энергопотребностей Германии.