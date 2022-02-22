МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в электроэнергетике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российские бизнес-структуры заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в области электроэнергетики, готовы оказывать содействие в модернизации азербайджанских электросетей. Готовы подключиться к проектам в сфере возобновляемых источников энергии", — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.