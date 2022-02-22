КИЕВ, 22 фев — ПРАЙМ. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что если не будет "полномасштабной войны", то прекращения транзита газа из РФ в ЕС не будет.

"Если не будет полномасштабной войны, то есть активных военных действий на всей территории Украины, мы не ожидаем прекращения транзита. Мы понимаем, что РФ и так впритык подошла к тем минимальным объемам, которые они обязаны поставлять на европейский рынок. Иначе они не будут исполнять обязательства по долгосрочным контрактам, а будут вынуждены платить большие, многомиллиардные штрафы и окончательно терять репутацию поставщика", — заявил Витренко на брифинге во вторник.

Вместе с тем Витренко сказал, что Киев имеет возможность импорта газа из ЕС и будет его покупать в необходимых объемах зависимости от нужд потребителей.