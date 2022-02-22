МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе при сценарии введения против России жёстких санкций могут вновь достичь 2000 долларов за тысячу кубометров, сказал в комментарии РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

"Если будет реализован жёсткий сценарий, как иранский вариант эмбарго на покупку российских нефтепродуктов в Европу и США, то цены повысятся, может быть, до 2000 долларов за тысячу кубометров и больше. Цена на нефть, думаю, 150 долларов за баррель как минимум", — отметил он.

Эскалация вокруг Украины, по словам аналитика, приводит к риску санкций против России. Они могут усугубить энергетический кризис в Европе.

При этом высокая стоимость энергоносителей невыгодна и американской стороне, так как рост цен, например, на нефтепродукты — один из наиболее весомых факторов ускорения инфляции, считает он. Если реализуется сценарий жёстких санкций, то рост потребительских цен в США будет не 7,5%, а за 10%, уверен аналитик.

Цены на газ в Европе на фоне усиления геополитической напряжённости росли во вторник более чем на 10% — превышали 950 долларов за тысячу кубометров. Мировые цены на нефть также ускорили рост, стоимость марки Brent впервые с 2014 года превысила отметку в 99 долларов за баррель.

Кроме того, после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, немецкий регулятор приостановил сертификацию "Северного потока 2". США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями.