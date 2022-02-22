МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Задержка с запуском газопровода "Северный поток 2" и недопоставки российского газа могут негативно сказаться на европейском рынке, заявили РИА Новости опрошенные эксперты.

Двадцать второго февраля 2022 года после того, как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, немецкий регулятор приостановил сертификацию "Северного потока 2".

"Любая задержка с вводом ("Северного потока 2" — ред.) будет негативно сказываться на европейском рынке газа и на кошельках европейских потребителей", — отметил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Запуск "Северного потока 2" значимо повлиял бы на баланс спроса и предложения и цены только в одном случае — если "Газпром" в итоге захотел и смог бы увеличить поставки (скажем, до уровней 2018-2019 годов)", — заметил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Гривач считает, что задержка с вводом газопровода стала "ударом по немецкой экономике и немецким потребителям газа и электроэнергии", которые уже на протяжении полугода платят "абсолютно неподъёмные цены", в том числе из-за задержки запуска "Северного потока 2".

Однако высокие цены платит не только Германия, но и почти все европейские государства-потребители газа, отмечает Маринченко. "В значительной степени это результат того, что "Газпром" по тем или иным причинам перестал играть роль балансирующего поставщика", — уверен он.

Гривач добавил, что приостановка сертификации стала "ударом" по инвесторам проекта, в числе которых "Газпром" и пять европейских энергетических компаний, а также по компаниям, которые вложили деньги в развитие инфраструктуры на территории ЕС под дополнительные потоки газа.

Министерство экономики ФРГ по поручению канцлера страны Олафа Шольца во вторник отозвало из Федерального сетевого агентства существующий доклад с анализом энергобезопасности газопровода. Речь идёт о документе, на основании которого агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

"Северный поток 2" — новый экспортный газопровод из России в Европу мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Проект реализует швейцарская Nord Stream 2 AG — дочерняя структура "Газпрома". Европейские партнеры — британско-нидерландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — профинансировали проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый. Строительство газопровода длилось три года и в прошлом году году было завершено.