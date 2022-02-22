МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Евросоюз остаётся слишком зависимым от российского "голубого топлива", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Этот кризис (с Украиной — ред.) показывает, что Европа все еще слишком зависит от российского газа", — сказала она в видеозаявлении.

Глава ЕК отметила, что ЕС должен диверсифицировать поставщиков газа и активно вкладывать средства в возобновляемые источники энергии.

"Это стратегическая инвестиция в нашу энергетическую независимость", — заключила фон дер Ляйен.