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https://1prime.ru/energy/20220222/836139337.html
Евросоюз признал зависимость от российского топлива
Энергетика
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Евросоюз остаётся слишком зависимым от российского "голубого топлива", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Этот кризис (с Украиной — ред.) показывает, что Европа все... ПРАЙМ, 22.02.2022
энергетика, новости, газ, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Евросоюз остаётся слишком зависимым от российского "голубого топлива", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Этот кризис (с Украиной — ред.) показывает, что Европа все еще слишком зависит от российского газа", — сказала она в видеозаявлении.
Глава ЕК отметила, что ЕС должен диверсифицировать поставщиков газа и активно вкладывать средства в возобновляемые источники энергии.
"Это стратегическая инвестиция в нашу энергетическую независимость", — заключила фон дер Ляйен.