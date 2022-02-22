МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Руководство США работает с ФРГ над тем, чтобы после признания со стороны России независимости ДНР и ЛНР газопровод "Северный поток — 2" не был запущен, сказал президент США Джо Байден.

"Из-за действий России мы работаем с Германией над тем, чтобы гарантировать, что газопровод "Северный поток 2" — как я обещал ранее — не будет запущен", — сказал Байден в своем выступлении, посвященном украинской проблематике. Санкции Евросоюза против России вступят в силу в среду

Он добавил, что страны Запада едины в решимости дать ответ России на ее шаги в отношении Украины.

"Мы едины в нашей поддержке Украины. Мы едины в нашей оппозиции российской агрессии. И мы едины в нашей решимости защищать альянс НАТО", — указал Байден.

Байден добавил, что ожидает дальнейших "провокаций" от России в ситуации вокруг Украины.

"Президент Путин запросил у российского парламента санкцию на использование вооруженных сил за пределами России. Это готовит почву для дальнейших… провокаций, с помощью которых Россия попытается оправдать дальнейшие военные действия", — сказал Байден, выступая с речью по поводу украинского кризиса.

"Никто из нас не будет одурачен. Оправданий нет. Дальнейшее российское вторжение на Украину остается острой угрозой в предстоящие дни", — заявил Байден.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергопотребностей Германии.