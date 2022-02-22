МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал отвечать на вопрос, означает ли новая позиция Берлина по сертификации "Северного потока 2", что газопровод никогда не будет запущен. США работают над тем, чтобы "Северный поток - 2" не был запущен

В интервью телеканалу ARD Шольца спросили, что должна сделать Россия, чтобы "Северный поток 2" был запущен. "Прежде всего, мы далеки от этого. То, что сейчас будет происходить, — будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось", — заявил Шольц.

Ведущая отметила, что это можно трактовать как то, что трубопровод "точно не будет запущен". "Никто не может сейчас сделать прогноз", — заявил канцлер.

Он отметил, что Германия должна делать то, о чем договорилась с ЕС, НАТО и США.

"А именно быть сплоченными, за объявлениями, которые мы делаем, предпринимать действия. Например, как то, что за этим нарушением международного права последуют санкции, которые теперь приняты ЕС и США. Мы также сказали, что если действительно будет вторжение на всей Украине, то должно быть принято много дополнительных санкций. Мы все это объявляли, чтобы гарантировать мир в Европе", — добавил Шольц.

На вопрос о том, что должно произойти, чтобы газ пошел по трубам, Шольц ответил, что "мы сейчас далеко от этого".