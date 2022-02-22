Канцлер ФРГ: никто не может дать прогноз, будет ли запущен "Северный поток - 2"
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал отвечать на вопрос, означает ли новая позиция Берлина по сертификации "Северного потока 2", что газопровод никогда не будет запущен.
В интервью телеканалу ARD Шольца спросили, что должна сделать Россия, чтобы "Северный поток 2" был запущен. "Прежде всего, мы далеки от этого. То, что сейчас будет происходить, — будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось", — заявил Шольц.
Ведущая отметила, что это можно трактовать как то, что трубопровод "точно не будет запущен". "Никто не может сейчас сделать прогноз", — заявил канцлер.
Он отметил, что Германия должна делать то, о чем договорилась с ЕС, НАТО и США.
"А именно быть сплоченными, за объявлениями, которые мы делаем, предпринимать действия. Например, как то, что за этим нарушением международного права последуют санкции, которые теперь приняты ЕС и США. Мы также сказали, что если действительно будет вторжение на всей Украине, то должно быть принято много дополнительных санкций. Мы все это объявляли, чтобы гарантировать мир в Европе", — добавил Шольц.
На вопрос о том, что должно произойти, чтобы газ пошел по трубам, Шольц ответил, что "мы сейчас далеко от этого".
https://1prime.ru/energy/20220222/836139709.html