МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. По мнению директора института РУССТРАТ Елены Паниной, отказ Германии от проекта "Северный поток-2" превратит ФРГ и всю Европу в колонию США. Япония вводит санкции против России

Она считает, что реакция на признание РФ ЛНР и ДНР вполне ожидаема и стала очевидным проявлением инфантилизма украинского президента Владимира Зеленского и его незрелости как политика. При этом шаги, предпринятые европейскими лидерами, значительно изменили преставления в России о них.

"Если прежде речь могла идти о принципиальных, но адекватных оппонентах, то сегодня мы видим политиков, которые полностью разрушают экономический суверенитет Европы, превращают ее в колонию США", — пояснила эксперт.

По мнению Паниной, именно к этому приведет решение канцлера ФРГ Шольца заморозить сертификацию "Северного потока-2". Она отметила, что на фоне зашкаливающих цен на газ такие действия выглядят "настоящим ударом по карману немцев".

"Ведь, по расчетам экономистов, увеличение экспорта газа всего лишь на 20 процентов привело бы к двукратному снижению цен на голубое топливо в Германии. Теперь же Германия, да и вся Европа, превращаются практически в колониальный рынок для американского СПГ", — добавила она.

Эксперт считает, что "начинается закамуфлированный антироссийскими санкциями экономический грабеж Европы, и, прежде всего, Германии, со стороны США" и этот давно обсуждаемый экспертами сценарий даст американской экономике новые возможности, по сути "второе дыхание" на фоне переживаемых в Штатах экономических трудностей и непривычно высокой инфляции.

"А вот европейцев, по сути, превратит в крепостных, вынужденных обслуживать американского гегемона", — подчеркнула Панина.