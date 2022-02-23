МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. В компании Uniper заявили во время телефонной конференции аналитиков и инвесторов по результатам за 2021 год, что эскалация ситуации вокруг Украины может привести к волатильности мировых цен на энергоносители, имея в виду энергетический рынок. Министр экономики Германии рассказал об остановке "Северного потока-2"

"Ситуация на российско-украинской границе… последующая эскалация может привести к более волатильным ценам, следовательно, к более высокой маржинальности и потребности в ликвидности", — сказал глава компании Клаус-Дитер Маубах.

В компании также считают, что ее бизнес вряд ли сильно пострадает от ситуации с газопроводом "Северный поток-2", сертификация которого в Германии заморожена, Uniper является финансовым партнером проекта.

Глава Uniper надеется на скорое возобновление сертификации газопровода в Германии и полное завершение проекта.

"Сейчас мы выясняем, что это (остановка процесса сертификации — ред.) будет означать… Мы остаемся оптимистичными, что этот проект сможет быть полностью завершен… а процесс сертификации начат снова", — отметил он.

Кроме того, в Uniper заявили, что "Газпром" на протяжении 50 лет был надёжным партнером, и поддержание cтабильных поставок газа в Европу — в интересах всех сторон.

ЕСТЬ МНОГО СЦЕНАРИЕВ КАСАТЕЛЬНО ПОСТАВОК ГАЗА ИЗ РОССИИ, НО НЕ ХОЧЕТСЯ СПЕКУЛИРОВАТЬ НА ЭТУ ТЕМУ — ГЛАВА UNIPER

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