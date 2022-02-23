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2022
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Посол России оценил решение Берлина по "Северному потоку-2"
Энергетика
Новости
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. ПОСОЛ РФ О РЕШЕНИИ БЕРЛИНА ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ 2": С СОЖАЛЕНИЕМ ВОСПРИНЯЛИ ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ, ВЛАСТИ ФРГ МЕНЯЮТ ПОЗИЦИЮ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЗАОКЕАНСКИХ КОЛЛЕГ ПОСОЛ РФ В БЕРЛИНЕ:... ПРАЙМ, 23.02.2022
энергетика, экономика, новости, газ
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. ПОСОЛ РФ О РЕШЕНИИ БЕРЛИНА ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ 2": С СОЖАЛЕНИЕМ ВОСПРИНЯЛИ ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ, ВЛАСТИ ФРГ МЕНЯЮТ ПОЗИЦИЮ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЗАОКЕАНСКИХ КОЛЛЕГ
ПОСОЛ РФ В БЕРЛИНЕ: НАДЕЕМСЯ, ЧТО РЕШЕНИЕ ВЛАСТЕЙ ФРГ ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ 2" ВРЕМЕННОЕ И ПРАГМАТИЗМ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ, ПРОЕКТ НУЖЕН ЕВРОПЕ
Новость дополняется