МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. ПОСОЛ РФ О РЕШЕНИИ БЕРЛИНА ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ 2": С СОЖАЛЕНИЕМ ВОСПРИНЯЛИ ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ, ВЛАСТИ ФРГ МЕНЯЮТ ПОЗИЦИЮ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЗАОКЕАНСКИХ КОЛЛЕГ

ПОСОЛ РФ В БЕРЛИНЕ: НАДЕЕМСЯ, ЧТО РЕШЕНИЕ ВЛАСТЕЙ ФРГ ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ 2" ВРЕМЕННОЕ И ПРАГМАТИЗМ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ, ПРОЕКТ НУЖЕН ЕВРОПЕ

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