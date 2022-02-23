КИЕВ, 23 фев — ПРАЙМ. Киев не только приветствует решение Германии о приостановке сертификации газопровода "Северный поток 2", но и настаивает на полном запрете его действия, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Накануне, после того как Россия признала самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, немецкий регулятор приостановил сертификацию "Северного потока 2".

"Мы приветствуем решение Германии о приостановке сертификации "Северного потока 2" и призываем к его полному запрету", — заявил Шмыгаль в ходе заседания правительства 23 февраля. Шах и мат канцлера Шольца. Куда денут "Северный поток - 2"

"Северный поток 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Российская сторона, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно подчеркивали, что это чисто коммерческий проект, и никакой политики в нем нет.

Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом — "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. В конце января Nord Stream 2 AG сообщила об учреждении в Германии "дочки" — Gas for Europe GmbH, которая должна стать владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода в водах Германии.