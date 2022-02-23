В Германии рассказали о компенсациях участникам "Северного потока-2"
Минэкономики Германии не комментирует вопрос компенсаций участникам "Северного потока-2"
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БЕРЛИН, 23 фев — ПРАЙМ. В министерстве экономики ФРГ отказались комментировать вопрос о возможных регрессных требованиях участников консорциума газопровода "Северный поток-2" в случае если ввод проекта в эксплуатацию будет затянут в долгосрочной перспективе.
Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановил сертификацию газопровода после того, как РФ признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Представитель минэкономики Беате Барон заявила, что не хочет "спекулировать о том, "что было бы если бы".
"Вчера мы объявили о процессуальном шаге, временно остановили процесс сертификации, отозвав доклад о безопасности энергообеспечения прошлого правительства от октября 2021 года, подвергаем это новой оценке. Эта новая оценка с нашей точки зрения крайне необходима юридически, так как положение дел и юридическая ситуация резко изменились", — сказал она, уточнив, что под такими резкими изменениями имеется в виду ценовый рост на энергоносители зимой, а также "эскалация на востоке Украины".
https://1prime.ru/energy/20220223/836146947.html
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