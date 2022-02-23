БЕРЛИН, 23 фев — ПРАЙМ. В министерстве экономики ФРГ отказались комментировать вопрос о возможных регрессных требованиях участников консорциума газопровода "Северный поток-2" в случае если ввод проекта в эксплуатацию будет затянут в долгосрочной перспективе. Украина настаивает на полном запрете "Северного потока - 2"

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ приостановил сертификацию газопровода после того, как РФ признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Представитель минэкономики Беате Барон заявила, что не хочет "спекулировать о том, "что было бы если бы".

"Вчера мы объявили о процессуальном шаге, временно остановили процесс сертификации, отозвав доклад о безопасности энергообеспечения прошлого правительства от октября 2021 года, подвергаем это новой оценке. Эта новая оценка с нашей точки зрения крайне необходима юридически, так как положение дел и юридическая ситуация резко изменились", — сказал она, уточнив, что под такими резкими изменениями имеется в виду ценовый рост на энергоносители зимой, а также "эскалация на востоке Украины".