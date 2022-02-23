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2022-02-23T16:40:04+03:00

2022-02-23T16:39:52+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220223/836147056.html

Цены на газ в Европе растут более чем на 7%

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПРЕВЫШАЮТ $1000 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ, УВЕЛИЧИВАЯСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 7% — БИРЖА ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 23.02.2022

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60