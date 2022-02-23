Цены на газ в Европе растут более чем на 7%
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПРЕВЫШАЮТ $1000 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ, УВЕЛИЧИВАЯСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 7% — БИРЖА ICE
Новость дополняется
https://1prime.ru/energy/20220223/836147056.html
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПРЕВЫШАЮТ $1000 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ, УВЕЛИЧИВАЯСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 7% — БИРЖА ICE
Новость дополняется
https://1prime.ru/energy/20220223/836147056.html
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