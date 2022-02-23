МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, выросли почти на 10%, следует из данных лондонской биржи ICE. В Германии высказались о компенсациях участникам "Северного потока - 2"

Цена открытия составила почти 950 долларов. Котировки весь день демонстрировали устойчивый рост по отношению к расчётной, итоговой, цене вторника — 932,3 доллара. Ценовой минимум составил 937,7 доллара, а максимум — 1050,4 доллара. К закрытию цены снизили темпы роста, но остались выше 1000 долларов. Последние фьючерсы торговались по 1021,8 доллара, что на 9,6% выше расчётной цены накануне.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Сейчас отопительный сезон в Европе в целом завершается, погода остаётся мягкой. При этом выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии составила на прошлой неделе в среднем 25,2%. Это на 8 процентных пунктов больше, чем на предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%, следует из данных Wind Europe. В понедельник показатель был на уровне 29,2%, а во вторник — 23,8%.

В то же время заполненность европейских газовых хранилищ на минимальном уровне. На утро 22 февраля она составляла 30,7%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно забор газа из хранилищ продолжается до конца марта.