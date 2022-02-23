МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Действия США и ФРГ превратили экспортный газопровод "Северный поток — 2" в "кучу металла на морском дне", сказал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. США делают все, чтобы "Северного потока - 2" больше не было на повестке

"Действуя совместно с немцами <…>, мы добились того, что этот инвестиционный проект на сумму в 11 миллиардов долларов — теперь груда металла, лежащая на дне моря", — заявил он на брифинге для журналистов.

Ранее Германия в ответ на признание Россией независимости ДНР и ЛНР остановила сертификацию уже построенного газопровода, а Штаты отменили освобождение от санкций, которые ранее действовали в отношении компании-оператора и его менеджмента.