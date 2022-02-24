МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут до 1400 долларов за тысячу кубометров, подскочили на 35%, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена открытия составила почти 1170 долларов, уже через несколько мгновений котировки подскочили до 1389,7 доллара, что, по данным биржи, на 35% выше расчетной цены накануне — 1038,6 доллара.