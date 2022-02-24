2022-02-24T10:19:00+03:00
2022-02-24T11:15:05+03:00
2022-02-24T10:19:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220224/836155787.html
Цены фьючерсов на газ в Европе растут на открытии торгов на 35%
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут до 1400 долларов за тысячу кубометров, подскочили на 35%, следует из данных лондонской биржи ICE. Цена... ПРАЙМ, 24.02.2022
энергетика, экономика, новости, газ, фьючерсы на газ, торги, биржи европы
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/27/835592737.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/27/835592737.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/27/835592736.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/27/835592736.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/27/835592724.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/27/835592724.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут до 1400 долларов за тысячу кубометров, подскочили на 35%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цена открытия составила почти 1170 долларов, уже через несколько мгновений котировки подскочили до 1389,7 доллара, что, по данным биржи, на 35% выше расчетной цены накануне — 1038,6 доллара.