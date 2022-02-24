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2022
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Партнер "Северного потока-2" рассказал о "плане Б" в случае форс-мажора
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ WINTERSHALL DEA ОГРАНИЧЕНЫ УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА С NORD STREAM 2 AG, ЕСЛИ РЕАЛИЗУЕТСЯ МАЛОВЕРОЯТНЫЙ ВАРИАНТ НЕЗАПУСКА ПРОЕКТА — КОМПАНИЯ КОНТРАКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА... ПРАЙМ, 24.02.2022
нефть, энергетика, экономика, новости, газ, wintershall dea, nord stream 2 ag, северный поток - 2
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ WINTERSHALL DEA ОГРАНИЧЕНЫ УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА С NORD STREAM 2 AG, ЕСЛИ РЕАЛИЗУЕТСЯ МАЛОВЕРОЯТНЫЙ ВАРИАНТ НЕЗАПУСКА ПРОЕКТА — КОМПАНИЯ
КОНТРАКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА NORD STREAM 2 AG ПЕРЕД ФИНАНСОВЫМИ ИНВЕСТОРАМИ ДАЖЕ ПРИ ВОЗМОЖНОЙ ЗАДЕРЖКЕ ЗАПУСКА ПРОЕКТА БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ — WINTERSHALL DEA