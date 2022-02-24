МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ WINTERSHALL DEA ОГРАНИЧЕНЫ УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА С NORD STREAM 2 AG, ЕСЛИ РЕАЛИЗУЕТСЯ МАЛОВЕРОЯТНЫЙ ВАРИАНТ НЕЗАПУСКА ПРОЕКТА — КОМПАНИЯ

КОНТРАКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА NORD STREAM 2 AG ПЕРЕД ФИНАНСОВЫМИ ИНВЕСТОРАМИ ДАЖЕ ПРИ ВОЗМОЖНОЙ ЗАДЕРЖКЕ ЗАПУСКА ПРОЕКТА БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ — WINTERSHALL DEA