МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Ирак в январе сократил среднесуточный объем экспорта нефти на 2,26% по отношению к предшествовавшему месяцу, до 3,203 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

По итогам декабря среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 3,277 миллиона баррелей в день.

В итоге суммарно в январе Ирак экспортировал 99,286 миллиона баррелей нефти, а в декабре — 101,58 миллиона. В том числе экспорт с месторождений Басры в январе составил около 96,431 миллиона баррелей, а с месторождений Киркука — 2,855 миллиона.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный месяц составили 8,323 миллиарда долларов при средней цене нефти в 83,83 доллара за баррель. В декабре эти доходы составили 7,392 миллиарда долларов при средней цене нефти в 72,77 доллара за баррель, а в январе 2021 года — 4,765 миллиарда долларов при 53,59 доллара за баррель.