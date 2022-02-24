МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Министр нефти Ирака Ихсан Исмаил заявил в интервью РИА Новости во время визита в Катар, что конкретного видения по влиянию на рынок нефти кризиса вокруг Украины у ОПЕК нет, но организация обязана обеспечить спрос, а о важности российской нефти для мирового рынка знают все. Экспорт нефти из Ирака снизился в январе на 2,3% к декабрю

"Решение о признании Луганской и Донецкой республик со стороны России повлияет на энергетические цены, и они поднимутся… Все возможно, у ОПЕК нет конкретного видения о ближайшем будущем в свете этого кризиса. В любом случае ОПЕК обязана, насколько это возможно, обеспечить потребности рынка. Я думаю, все знают о важности российской нефти и важности ее поступления к потребителям", — сказал он.

Президент России Владимир Путин в понедельник заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик, а рано утром в четверг объявил о специальной военной операции в отношении Украины. На момент интервью об операции еще не сообщалось.

Мировые цены на нефть в четверг продолжают увеличивать темпы роста: стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле впервые с августа 2014 года превысила 105 долларов за баррель, а майского фьючерса WTI — выше 100 долларов с июля того же года.

Также он рассказал, что нефтедобывающие страны, входящие в альянс ОПЕК+, следят за переговорами с Ираном по ядерной программе и не ожидают выхода страны из альянса в случае снятия санкций, решение же о параметрах добычи для Ирана будет приниматься исходя из возможностей страны соблюдать обязательства.

"Если санкции будут сняты, этот вопрос будет обсуждаться в рамках ОПЕК+ и будет принято решение, основанное на возможностях Ирана соблюдать обязательства. Экспортные возможности Ирана определят решение ОПЕК+ в ближайшем будущем", — сказал он.

Ихсан Исмаил подтвердил, что входящие в сделку ОПЕК+ страны обсуждают ситуацию вокруг Ирана. "Иран является одной из стран-учредителей ОПЕК, поэтому обязательно будет координировать свою работу с ОПЕК и ОПЕК+. Не думаю, что Иран захочет выйти из соглашения ОПЕК+", — добавил министр.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана, 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.