МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Япония исключила из санкций против России сферу энергетики, заявил на экстренно созванной пресс-конференции премьер-министр Японии Фумио Кисида. Премьер Японии объявил о введении ограничений в отношении России

"По санкциям, как я сказал ранее, решение по их содержанию было принято в согласовании и взаимодействии с Америкой и заинтересованными странами ЕС. В США и заинтересованных странах сфера энергетики была исключена из санкций. В связи с этим наша страна приняла решение по своим действиям. В дальнейшем, мы будем рассматривать подробнее (меры) исходя из изменений ситуации и с учетом взаимодействия с заинтересованными странами ", — сказал премьер, отвечая на вопрос журналиста о том, не будет ли прекращено участие японских компаний в энергетических проектах на Сахалине.

Кисида в пятницу заявил, что Токио усиливает санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Также, по его словам, вводятся санкции в отношении экспорта организациям, связанным с военной отраслью, экспорта товаров из списка, собранного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения.

До этого 23 февраля в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР Кисида объявил о запрете на выдачу виз представителям этих республик, на экспортно-импортные операции и на размещение нового суверенного долга и операций с ним в Японии.