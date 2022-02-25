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https://1prime.ru/energy/20220225/836172600.html
Фьючерсы на газ в Европе открыли торги снижением более чем на 15%
Энергетика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе в пятницу снижается более чем на 15% после значительного роста днем ранее, следует из данных лондонской биржи ICE Futures. По... ПРАЙМ, 25.02.2022
энергетика, экономика, новости, газ, фьючерсы на газ, цены на газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе в пятницу снижается более чем на 15% после значительного роста днем ранее, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.
По данным на 10.10 мск мартовский фьючерс по индексу TTF дешевеет на 15,1%, до 1320 долларов за тысячу кубометров.