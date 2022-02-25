МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе в пятницу снижается более чем на 15% после значительного роста днем ранее, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

По данным на 10.10 мск мартовский фьючерс по индексу TTF дешевеет на 15,1%, до 1320 долларов за тысячу кубометров.