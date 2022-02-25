БЕРЛИН, 25 фев — ПРАЙМ. По мнению лидера немецкого Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, высказнного в эфире радио Deutschlandfunk, проект "Северный поток 2" не будет введен в эксплуатацию в ближайшие месяцы или годы.
"Не думаю, что в ближайшие месяцы или даже ближайшие годы трубопровод будет введен в эксплуатацию… думаю, временная приостановка продлится довольно долго", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20220225/836173356.html
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